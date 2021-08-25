Втім, його відчайдушна спроба так і не увінчалася успіхом. А кадри погоні оприлюднили у мережі й вони швидко поширилися нею.

До теми Польща починає боротись із нелегальними мігрантами: чергові зміни у законодавстві

Падав, але підіймався

На відео видно щонайменше 10 правоохоронців, які намагаються зупинити польського політика. Все це супроводжувалося схвальними вигуками – ймовірно, мігрантів.

Не обійшлося і без курйозів. Під час епічної погоні спочатку зашпортався та впав один із прикордонників, а й згодом не втримався на ногах й сам Стерчевскі.

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