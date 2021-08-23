До міністерства закордонних справ Білорусі скерували дипломатичну ноту. Польща звернулася із запитом про актуальні проблеми, які турбують країну.
До теми Польща зміцнює кордон з Білоруссю через наплив мігрантів з Іраку, Сирії та Афганістану
Що відправлять до Білорусі
Польська сторона вважає, що ситуація є серйозною, тому готова надати конвой з гуманітарною допомогою. Для мігрантів у Білорусі можуть відправити такі речі:
- намети та ліжка;
- спальники та ковдри;
- піжами, постільну білизну;
- засоби індивідуального захисту;
- продукти та ліки.
Якщо Білорусь погодиться, то гуманітарна допомога вирушить за сприяння Урядового агентства стратегічних резервів. Речі доправлять через найближчий прикордонний перехід та найкоротшим шляхом до місця, де перебувають мігранти.
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Мігрантами в Білорусі: останні новини
- Польща зміцнює кордон з Білоруссю через збільшення кількості мігрантів з країн Близького Сходу: Іраку, Сирії та Афганістану.
- Білоруські прикордонники сприяють перетину кордонів для мігрантів. Вони пропускають їх через білоруський кордон до польського, а потім не пускають назад.
- Міністр закордонних справ країни Маріуш Блащак повідомив, що кордон обгороджують колючим дротом.
- Литва, Латвія та Естонії закликають ввести нові санкції проти Білорусі через організацію нелегальної міграції до Євросоюзу.
- У Євросоюзі вважають, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко таким способом веде гібридну війну.