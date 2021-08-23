В министерство иностранных дел Беларуси направили дипломатическую ноту. Польша обратилась с запросом об актуальных проблемах, которые беспокоят страну.
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Что отправят в Беларусь
Польская сторона считает, что ситуация серьезная, поэтому готова предоставить конвой с гуманитарной помощью. Для мигрантов в Беларуси могут отправить такие вещи:
- палатки и кровати;
- спальники и одеяла;
- пижамы, постельное белье;
- средства индивидуальной защиты;
- продукты и лекарства.
Если Беларусь согласится, то гуманитарная помощь отправится при содействии Правительственного агентства стратегических резервов. Вещи доставят через ближайший пограничный переход и кратчайшим путем к месту, где находятся мигранты.
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Мигранты в Беларуси: последние новости
- Польша укрепляет границу с Беларусью из-за увеличения количества мигрантов из стран Ближнего Востока: Ирака, Сирии и Афганистана.
- Белорусские пограничники способствуют пересечению границ для мигрантов. Они пропускают их через белорусскую границу к польской, а затем не пускают обратно.
- Министр иностранных дел страны Мариуш Блащак сообщил, что границу ограждают колючей проволокой.
- Литва, Латвия и Эстонии призывают ввести новые санкции против Беларуси из-за организации нелегальной миграции в Евросоюз.
- В Евросоюзе считают, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко таким способом ведет гибридную войну.