На польско-белорусской границе также устанавливают ограду из колючей проволоки. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Мариуш Блащак.
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Информагентство AP пишет, что колючая проволока уже проложена на почти 100 из 418 километров, скоро ограда будет готова еще на участке в 50 километров.
Пограничные службы страны не позволят нелегальным мигрантам попасть в Польшу,
– отметил заместитель главы внутренних дел Мацей Васик.
Польша обвинила Беларусь в шантаже
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил режим Лукашенко в шантаже.
- Поскольку белорусские пограничники не пропускают мигрантов обратно в Беларусь, а Польша, Латвия и Литва, куда пытаются попасть беглецы, не пускают их к себе. Из-за этого на границе часто вспыхивают конфликты и стычки.
Не будет такого, чтобы шантаж со стороны Лукашенко заставлял нас принять кого-либо,
– подчеркнул глава польского правительства.
Ситуация с мигрантами, которых пропускает Беларусь
- Литва, в которую мигранты стремились попасть в первую очередь, уже даже строит на границе заграждения из колючей проволоки. Нелегалы едут в основном из Афганистана и Ирака, как предполагают польские силовики, а для проникновения на территорию Евросоюза используют Беларусь.
- Дело в том, что там за движениями мигрантов сейчас совсем не следят, и, очевидно, вполне сознательно. Таким образом режим Лукашенко пытается отомстить за санкции, которые вводят в Европе против белорусского диктатора за избирательные фальсификации и нарушения прав человека.
- Главы правительств Литвы, Латвии и Эстонии тем временем сделали совместное заявление, в котором призывают ввести новые санкции против Беларуси – как раз за организацию нелегальной миграции в Европейский Союз.
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