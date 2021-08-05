Забор планируют установить не везде. Причиной являются физические препятствия, вызванные особенностями водоемов или ландшафтов.
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Что известно об ограждении
На границе с белорусским государством планируют установить 4-метровое ограждение из металлической сварной стержневой сетки. Поверх этого будет натянута военная колючая проволока с острыми лезвиями.
Также перед ограждением установят дополнительную линию с проволокой.
Речь идет об установлении физического барьера на участке границы длиной 508 километров. Протяженность границы с Беларусью составляет 670 километров,
– заявили в ведомстве.
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