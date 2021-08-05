Паркан планують встановити не всюди. Причиною є фізичні перешкоди, спричинені особливостями водойм або ландшафтів.
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Що відомо про огорожу
На кордоні з білоруською державою планують встановити 4-метрову огорожу з металевої зварної стрижневої сітки. Поверх цього буде натягнутий військовий колючий дріт з гострими лезами.
Також перед огорожею встановлять додаткову лінію з дротом.
Мовиться про встановлення фізичного бар'єра на ділянці кордону довжиною 508 кілометрів. Протяжність кордону з Білоруссю становить 670 кілометрів,
– заявили у відомстві.
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