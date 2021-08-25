Впрочем, его отчаянная попытка не увенчалась успехом. А кадры погони обнародовали в сети и они быстро распространилось.

К теме Польша начинает бороться с нелегальными мигрантами: очередные изменения в законодательстве

Падал, но поднимался

На видео видно по меньшей мере 10 правоохранителей, которые пытаются остановить польского политика. Все это сопровождалось одобрительными возгласами – вероятно, мигрантов.

Не обошлось и без курьезов. Во время эпической погони сначала споткнулся и упал один из пограничников, но и впоследствии не удержался на ногах и сам Стерчевски.

Польский депутат убегает от пограничников: смотрите видео

Ситуация на границе с Беларусью: что происходит