Признак нехватки внимания, – Мельник
Андрей Мельник назвал заявление Нильса Шмида "бессмысленным". Ведь с украинскими властями никто даже не проконсультировался по этому вопросу.
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Это признак нехватки уважения, а некоторые говорят даже о высокомерии относительно Украины. Кажется, некоторые немецкие политики относятся к нам не как к равноправным партнерам, а как к территории, которая является своего рода свалкой для мигрантов, которые ни за что не должны попасть в ЕС,
– заявил посол.
Он добавил: "Это очевидный случай двойной морали".
В то же время дипломат отметил, что Украина готова обсуждать возможность приобщиться к разрешению миграционного кризиса. Однако это следует делать так, чтобы не провоцировать общество и не настраивать его против.
Мельник считает, что Евросоюз не будет обращаться к Украине с таким предложением.
Что этому предшествовало
- Шмид предложил открыть контролируемый путь для мигрантов из Беларуси в Польшу с участием Украины. Мол, чтобы нелегалы смогли получить контролируемый путь в Евросоюз, их нужно доставить в третью страну.
- То есть тысячи беженцев временно разместили бы на территории Украины, пока их заявки об убежище рассматривали в ЕС.
- На это заявление немецкого депутата ответил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Он иронически посоветовал Шмиду разместить мигрантов "у себя дома". Если не хватает мест, то нелегалов могут "посадить в кабинетах Бундестага".
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Главное о ситуации на границе Беларуси и Польши
- По оценкам украинской разведки, возле границы Польши со стороны Беларуси собралось около 15 тысяч человек.
- 12 ноября нелегалы пытались прорваться через польскую границу. После задержания силовиками, они возвращались и ходили под забором.
- В Евросоюзе считают, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко умышленно организовал миграционный кризис. В то же время сам диктатор уже пожаловался главе Кремля Владимиру Путину на Запад.