Об этом рассказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

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Беларусь называет Россию главным стратегическим партнером

Созданная система реагирования на угрозы и вызовы позволяет обеспечить безопасность страны, в том числе при необходимости с нашим главным стратегическим союзником – Россией,

– заявил министр.

В Минобороны Беларуси заверили, что вооруженные силы готовы жестко отвечать на какие-либо вызовы, когда "дело в защите границ Союзного государства".

В Минобороны не признают кризис с мигрантами

Интересно, что в белорусском военном ведомстве никак не связывают с миграционным кризисом наращивание сил соседних государств вблизи границы Белоруссии.

На вчерашнем совещании была поставлена ​​задача комплексного отслеживания ситуации по периметру границы республики. В рамках ее выполнения мы подробно изучаем обстановку на земле и в воздухе,

– сказал Хренин.

Министр заявил, что "Польша, решая внутриполитические проблемы, хочет разрешить конфликт, в который хочет втянуть всю Европу".

"В связи с этим хотелось бы предостеречь "горячие головы": не переоценивать свои возможности. Язык ультиматумов, угроз и шантажа неприемлем", – пригрозил Виктор Хренин.

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Что известно о миграционном кризисе на границе Беларуси: