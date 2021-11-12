Об этом рассказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
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Беларусь называет Россию главным стратегическим партнером
Созданная система реагирования на угрозы и вызовы позволяет обеспечить безопасность страны, в том числе при необходимости с нашим главным стратегическим союзником – Россией,
– заявил министр.
В Минобороны Беларуси заверили, что вооруженные силы готовы жестко отвечать на какие-либо вызовы, когда "дело в защите границ Союзного государства".
В Минобороны не признают кризис с мигрантами
Интересно, что в белорусском военном ведомстве никак не связывают с миграционным кризисом наращивание сил соседних государств вблизи границы Белоруссии.
На вчерашнем совещании была поставлена задача комплексного отслеживания ситуации по периметру границы республики. В рамках ее выполнения мы подробно изучаем обстановку на земле и в воздухе,
– сказал Хренин.
Министр заявил, что "Польша, решая внутриполитические проблемы, хочет разрешить конфликт, в который хочет втянуть всю Европу".
"В связи с этим хотелось бы предостеречь "горячие головы": не переоценивать свои возможности. Язык ультиматумов, угроз и шантажа неприемлем", – пригрозил Виктор Хренин.
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Что известно о миграционном кризисе на границе Беларуси:
- По оценкам украинской разведки, сейчас возле границы Польши со стороны Беларуси собралось около 15 тысяч человек.
- 12 ноября мигранты несколько раз прорывали польскую границу. После задержания силовиками Польши, они возвращались и ходили за забор.
- Президент Польши Анджей Дуда назвал ситуацию результатом "гибридной войны белорусского КГБ".
- Александр Лукашенко уже пожаловался на западные страны Владимиру Путину.