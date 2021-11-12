Про це розповів міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.
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Білорусь називає Росію головним стратегічним партнером
Створена система реагування на загрози і виклики дозволяє нам забезпечити безпеку країни, в тому числі при необхідності з нашим головним стратегічним союзником – Росією,
– заявив міністр.
У Міноборони Білорусі запевнили, що збройні сили готові жорстко відповідати на будь-які виклики, коли "справа у захисті кордонів Союзної держави".
У Міноборони не визнають кризи з мігрантами
Цікаво, що в білоруського військовому відомстві ніяк не пов'язують з міграційною кризою нарощення сил сусідніх держав поблизу кордону Білорусі.
На вчорашній нараді було поставлено завдання на комплексне відстеження ситуації по периметру кордону республіки. В рамках її виконання ми детально вивчаємо обстановку на землі та у повітрі,
– сказав Хренін.
Міністр заявив, що "Польща, вирішуючи внутрішньополітичні проблеми, хоче розв'язати конфлікт, у який хоче втягнути усю Європу".
"У зв'язку з цим хотілося б застерегти "гарячі голови": не переоцінювати свої можливості. Мова ультиматумів, погроз та шантажу неприйнятна", – пригрозив Віктор Хренін.
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Що відомо про міграційну кризу на кордоні Білорусі:
- За оцінками української розвідки, зараз біля кордону Польщі з боку Білорусі зібралось близько 15 тисяч осіб.
- 12 листопада мігранти кілька разів проривали польський кордон. Після затримання силовиками Польщі, вони повертались і ходили попід огорожею.
- Президент Польщі Анджей Дуда назвав ситуацію результатом "гібридної війни білоруського КДБ".
- Олександр Лукашенко вже поскаржився на західні країни Володимиру Путіну.