Про це розповів міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

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Білорусь називає Росію головним стратегічним партнером

Створена система реагування на загрози і виклики дозволяє нам забезпечити безпеку країни, в тому числі при необхідності з нашим головним стратегічним союзником – Росією,

– заявив міністр.

У Міноборони Білорусі запевнили, що збройні сили готові жорстко відповідати на будь-які виклики, коли "справа у захисті кордонів Союзної держави".

У Міноборони не визнають кризи з мігрантами

Цікаво, що в білоруського військовому відомстві ніяк не пов'язують з міграційною кризою нарощення сил сусідніх держав поблизу кордону Білорусі.

На вчорашній нараді було поставлено завдання на комплексне відстеження ситуації по периметру кордону республіки. В рамках її виконання ми детально вивчаємо обстановку на землі та у повітрі,

– сказав Хренін.

Міністр заявив, що "Польща, вирішуючи внутрішньополітичні проблеми, хоче розв'язати конфлікт, у який хоче втягнути усю Європу".

"У зв'язку з цим хотілося б застерегти "гарячі голови": не переоцінювати свої можливості. Мова ультиматумів, погроз та шантажу неприйнятна", – пригрозив Віктор Хренін.

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Що відомо про міграційну кризу на кордоні Білорусі: