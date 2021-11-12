Депутаты проголосовали за соответствующий документ в четверг, 11 ноября. Теперь, для вступления его в силу, необходимо, чтобы под ним свою подпись поставил глава государства Анджей Дуда.

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На границе стало больше мигрантов

Польша, Литва и Латвия заявляют, что на границе стран резко увеличилось число мигрантов из Афганистана и Ирака. Они пытаются пересечь линию разграничения с Беларуси.

Польские власти подчеркнули, что сложившаяся ситуация – это форма гибридной войны со стороны режима Лукашенко, направленная на давление против ЕС из-за введенных им санкций.

ЕС необходимо защищать границы

Уполномоченный по правам человека Польши и в ОБСЕ говорят, что новый закон не гарантирует эффективных средств защиты людей – мигрантов или беженцев, которые ищут убежище.

В то же время комиссар Евросоюза убежден, что необходимо защищать внешние границы.

Если есть люди, которые имеют законные просьбы о предоставлении убежища, должен быть способ решить это. Я понимаю, что есть также проблемы с безопасностью, но соображения безопасности не могут полностью перекрыть потребность в международной защите,

– заметил политик Маттео Мекаччи.

К слову Белорусские силовики гонят мигрантов на ограждение и слепят поляков лазерами

Ситуация на белорусско-польской границе: коротко