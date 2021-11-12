Депутати проголосували за відповідний документ у четвер, 11 листопада. Тепер, для набуття його чинності, необхідно, щоб під ним свій підпис поставив глава держави Анджей Дуда.
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На кордоні побільшало мігрантів
Польща, Литва та Латвія заявляють, що на кордоні країн різко побільшало мігрантів з Афганістану та Іраку. Вони намагаються перетнути лінію розмежування з Білорусі.
Польська влада наголосила, що ситуація, яка склалася, – це форма гібридної війни з боку режиму Лукашенка, спрямована на тиск проти ЄС через введені ним санкції.
ЄС необхідно захищати кордони
Уповноважений з прав людини Польщі та в ОБСЄ кажуть, що новий закон не гарантує ефективних засобів захисту людей – мігрантів або біженців, які шукають прихистку.
Водночас комісар Євросоюзу переконаний, що необхідно захищати зовнішні кордони.
Якщо є люди, які мають законні прохання про надання притулку, має бути спосіб вирішити це. Я розумію, що є також проблеми з безпекою, але міркування безпеки не можуть повністю перекрити потребу в міжнародному захисті,
– зауважив політик Маттео Мекаччі.
До слова Білоруські силовики женуть мігрантів на огорожу та сліплять поляків лазерами
Ситуація на білорусько-польському кордоні: коротко
- Ситуація на білорусько-польському кордоні загострилась 8 листопада. Тоді помітили велику кількість біженців з Близького Сходу. Вони намагаються потрапити у Європу.
- Матеуш Моравецький заявив, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко спровокував міграційну кризу на кордоні для дестабілізації ситуації в Євросоюзі.
- Польща повідомила, що білоруські силовики не впускають нелегалів назад. Режим Лукашенка 11 листопада видав своїм прикордонникам снайперські гвинтівки та гранатомети.