Депутати проголосували за відповідний документ у четвер, 11 листопада. Тепер, для набуття його чинності, необхідно, щоб під ним свій підпис поставив глава держави Анджей Дуда.

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На кордоні побільшало мігрантів

Польща, Литва та Латвія заявляють, що на кордоні країн різко побільшало мігрантів з Афганістану та Іраку. Вони намагаються перетнути лінію розмежування з Білорусі.

Польська влада наголосила, що ситуація, яка склалася, – це форма гібридної війни з боку режиму Лукашенка, спрямована на тиск проти ЄС через введені ним санкції.

ЄС необхідно захищати кордони

Уповноважений з прав людини Польщі та в ОБСЄ кажуть, що новий закон не гарантує ефективних засобів захисту людей – мігрантів або біженців, які шукають прихистку.

Водночас комісар Євросоюзу переконаний, що необхідно захищати зовнішні кордони.

Якщо є люди, які мають законні прохання про надання притулку, має бути спосіб вирішити це. Я розумію, що є також проблеми з безпекою, але міркування безпеки не можуть повністю перекрити потребу в міжнародному захисті,

– зауважив політик Маттео Мекаччі.

До слова Білоруські силовики женуть мігрантів на огорожу та сліплять поляків лазерами

Ситуація на білорусько-польському кордоні: коротко