Глинский признал, что Россия и Беларусь не считаются ни с чем, кроме реального экономического и политического давления.

Кстати ЕС утвердил новые санкции против Беларуси, – журналист

"Давление надо усилить"

По словам польского политика, международное давление на Минск и Москву должно быть гораздо сильнее.

Я даже рассмотрел бы возможность исключения этих двух стран из ряда международных организаций, в том числе из спортивных соревнований, которые для них важны,

– сказал Глинский.

Он добавил, что, при отсутствии реакции Польша может столкнуться с серьезными последствиями.

Обратите внимание! По информации журналистов, страны ЕС 15 ноября утвердили новый пакет санкций против Беларуси на фоне кризиса. Ограничения могут касаться руководителей авиакомпаний и туристических агентств.

Какова ситуация на границе