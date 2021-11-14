Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки переконаний, що склалась "неприпустима ситуація". Про це Боррель написав у твітері 14 листопада після розмови з главою МЗС Білорусі.
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Боррель заявив, що загострення на кордоні потрібно припинити
Жозеп Боррель написав, що поговорив з Міністром закордонних справ Білорусі Макеєм, "щоб підняти (питання – 24 канал) нестабільної гуманітарної ситуації на кордоні з ЄС".
Виникла ситуація неприпустима і її потрібно припинити. Людей не можна використовувати як зброю,
– запевнив політик.
Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки пояснив: "Життя людей повинні бути захищені, а організаціям – дозволений доступ".
У МЗС Білорусі заявили про "безперспективність санкцій"
Глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що у розмові з Жозепом Боррелем підкреслив "безперспективність санкцій і контрпродуктивність санкційних підходів для розвитку відносин по лінії Білорусь – ЄС".
Щодо загострення ситуації на польсько-білоруському кордоні, то Макей:
- "довів інформацію про вжиті Білоруссю кроки щодо скорочення потоку мігрантів з країн Азії, Африки та Близького Сходу;
- надання гуманітарної допомоги біженцям на кордоні;
- взаємодії з цього питання з відповідними міжнародними організаціями системи ООН".
У Білорусі також заявили, що країна "зацікавлена в якнайшвидшому врегулюванні міграційної кризи".
Коротко про загострення на кордоні Білорусі та Польщі
- 8 листопада тисяч мігрантів помітили на кордоні з Польщею. Вони намагались потрапити у ЄС. Через це Польща у цей же день оголосила на кордоні бойову готовність.
- Тільки за минулу добу, 13 листопада, польська сторона зафіксувала 223 спроби незаконного перетину кордону.
- Згодом також повідомила, що для штурму кордону нелегали отримують від білоруських силовиків сокири й кусачки.
- Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що наразі розглядають пакет майбутніх санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Політик не виключає повне закриття кордону з Білоруссю.
Повний текст публікації з твітера Жозепа Борреля:
Розмовляв з Міністром закордонних справ Білорусі Макеєм, щоб підняти (питання – 24 канал) нестабільної гуманітарної ситуації на кордоні з ЄС. Життя людей повинні бути захищені, а організаціям – дозволений доступ. Виникла ситуація неприпустима, і її потрібно припинити. Людей не можна використовувати як зброю.