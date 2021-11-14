Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности убежден, что сложилась "недопустимая ситуация". Об этом Боррель написал в твиттере 14 ноября после разговора с главой МИД Беларуси.
Заметьте В ЕС из-за кризиса на границе обсуждают запуск 4 статьи Договора о НАТО: что это значит
Боррель заявил, что обострение на границе нужно прекратить
Жозеп Боррель написал, что поговорил с министром иностранных дел Беларуси Макеем, "чтобы поднять (вопрос – 24 канал) нестабильной гуманитарной ситуации на границе с ЕС".
Возникшая ситуация недопустима и ее нужно прекратить. Людей нельзя использовать как оружие,
– заверил политик.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности пояснил: "жизни людей должны быть защищены, а организациям – разрешен доступ".
В МИД Беларуси заявили о "бесперспективности санкций"
Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что в разговоре с Жозепом Боррелем подчеркнул "бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь – ЕС".
Что касается обострения ситуации на польско-белорусской границе, то Макей:
- "доказал информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока;
- оказание гуманитарной помощи беженцам на границе;
- взаимодействия по этому вопросу с соответствующими международными организациями системы ООН".
В Беларуси также заявили, что страна "заинтересована в скорейшем урегулировании миграционного кризиса".
Коротко об обострении на границе Беларуси и Польши
- 8 ноября тысячи мигрантов заметили на границе с Польшей. Они пытались попасть в ЕС. Из-за этого Польша в этот же день объявила на границе боевую готовность.
- Только за минувшие сутки, 13 ноября, польская сторона зафиксировала 223 попытки незаконного пересечения границы.
- Впоследствии также сообщила, что для штурма границы нелегалы получают от белорусских силовиков топоры и кусачки.
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что сейчас рассматривают пакет будущих санкций против режима Александра Лукашенко. Политик не исключает полное закрытие границы с Беларусью.
Полный текст публикации из твиттера Жозепа Борреля:
Разговаривал с министром иностранных дел Беларуси Макеем, чтобы поднять (вопрос – 24 канал) нестабильной гуманитарной ситуации на границе с ЕС. Жизни людей должны быть защищены, а организациям – разрешен доступ. Возникшая ситуация недопустима, и ее нужно прекратить. Людей нельзя использовать как оружие.