Глава польского правительства Моравецкий заявил: сейчас укрепляется убеждение, что кризис на границе с Беларусью – проблема не только Польши, Литвы и Латвии. Это касается всего ЕС.
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В связи с этим мы будем дискутировать об очередных санкциях, включая полное закрытие границы, что означает лишение режима экономических дивидендов,
– подчеркнул Моравецкий.
По словам политика, дискуссия может состояться уже во время внеочередного саммита Евросовета. Его инициирует Польша.
Моравецкий подчеркнул: Польша, Литва и Латвия все больше убеждаются, что необходимо провести консультацию с союзниками по НАТО. Это стоит сделать в рамках 4-й статьи Вашингтонского договора.
Глава польского правительства подчеркнул: "сейчас нужны конкретные шаги и привлечение всего Альянса".
Польша достраивает стену на границе с Беларусью
- Строительство нового забора на границе с Беларусью Польша планирует завершить уже к середине 2022 года.
- Глава польского МВД Мариуш Каминский подчеркнул, что протяженность "стены" составит 180 километров. Высота – 5,2 метра.
- Ограждение также оборудуют с современным оборудованием и устройствами искусственного интеллекта.
- Цена вопроса составляет почти 415 миллионов долларов.