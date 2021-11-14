Ограждение будет иметь высоту 5,2 метра. Также оно будет оборудовано современной электронной техникой: камерами ночного видения, датчиками движения, камерами мониторинга со способностью анализировать информацию.

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Такое ограждение будет стоить Польше почти 415 миллионов долларов. По словам министра, сейчас границу с Беларусью охраняют 13 тысяч военных, почти 5 тысяч пограничников и 2 тысячи полицейских.

Польша построит на границе с Беларусью стену: смотрите видео

Что известно о ситуации с нелегалами на границах Польши, Литвы и Беларуси