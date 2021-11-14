Ограждение будет иметь высоту 5,2 метра. Также оно будет оборудовано современной электронной техникой: камерами ночного видения, датчиками движения, камерами мониторинга со способностью анализировать информацию.
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Такое ограждение будет стоить Польше почти 415 миллионов долларов. По словам министра, сейчас границу с Беларусью охраняют 13 тысяч военных, почти 5 тысяч пограничников и 2 тысячи полицейских.
Польша построит на границе с Беларусью стену: смотрите видео
Что известно о ситуации с нелегалами на границах Польши, Литвы и Беларуси
- В мае 2021 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза.
- В конце августа 2021 года Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против Европейской унии.
- В Польше сообщалось, что для штурма границы нелегалы получают топоры и кусачки от белорусских силовиков.
- От огнестрельного ранения на границе Польши и Беларуси 13 ноября погиб военный.
- Приблизительно 50 мигрантов прорвались через границу в Польшу 14 ноября, однако 22 из них поймали. Задержанные являются гражданами Ирака.