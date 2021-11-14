Огорожа матиме висоту 5,2 метра. Також вона буде оснащена сучасною електронною технікою: камерами нічного бачення, датчиками руху, камерами моніторингу зі здатністю аналізувати інформацію.

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Така огорожа коштуватиме Польщі майже 415 мільйонів доларів. За словами міністра, зараз межу з Білоруссю охороняє 13 тисяч військових, майже 5 тисяч прикордонників та 2 тисячі поліцейських.

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