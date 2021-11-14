Глава польського уряду Моравецький заявив: наразі укріплюється переконання, що криза на кордоні з Білоруссю – проблема не лише Польщі, Литви та Латвії. Це стосується усього ЄС.

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У зв'язку з цим ми дискутуватимемо про чергові санкції, включно з повним закриттям кордону, що означає позбавлення режиму економічних дивідендів,

– наголосив Моравецький.

За словами політика, дискусія може відбутися вже під час позачергового саміту Євроради. Його ініціює Польща.

Моравецький наголосив: Польща, Литва та Латвія все більше переконуються, що необхідно провести консультацію з союзниками по НАТО. Це варто зробити у межах 4-ї статті Вашингтонського договору.

Глава польського уряду наголосив: "зараз потрібними є конкретні кроки і залучення всього Альянсу".

Польща добудовує стіну на кордоні з Білоруссю