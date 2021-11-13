Відповідну заяву керівник Кремля зробив у інтерв'ю російським пропагандистам.

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Я вперше про це чую. Він мені ні разу про це сказав, навіть не натякнув, але він може, напевно,

– повідомив Путін.

Лукашенко погрожує перекрити газ

Лукашенко виступив з погрозами перекрити Європі постачання природного газу. Він також влаштував істерику через можливе посилення санкцій проти режиму за міграційну кризу.

Вони нам ще й погрожують, що закриють кордон. А якщо ми перекриємо природний газ туди? МЗС має попередити всіх в Європі: якщо тільки введуть нам додаткові санкції, неперетравні та неприйнятні для нас, ми повинні відповідати,

– сказав диктатор.

Зверніть увагу! В Єврокомісії переконані, що Лукашенку не вдасться заляками ЄС. Там наголосили, що диктатор використовує газ для гібридних атак на Європу.