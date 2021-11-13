Соответствующее заявление глава Кремля сделал в интервью российским пропагандистам.

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Я впервые об этом слышу. Он мне ни разу об этом сказал, даже не намекнул, но он может, наверное,

– сообщил Путин.

Лукашенко угрожает перекрыть газ

Лукашенко выступил с угрозами перекрыть Европе поставки природного газа. Он также устроил истерику из-за возможного ужесточения санкций против режима за миграционный кризис.

Они нам еще и угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? МИД должен предупредить всех в Европе: если только введут нам дополнительные санкции, непереваренные и неприемлемые для нас, мы должны отвечать,

– сказал диктатор.

Обратите внимание! В Еврокомиссии убеждены, что Лукашенко не удастся запугать ЕС. Там отметили, что диктатор использует газ для гибридных атак на Европу.