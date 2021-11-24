Головним стало ті катери в Україну доправити, щоб Росія не придумала як цю поставку зірвати або на півдорозі ті катери заблокувати. Утім, не сталося й катери ті вже в Україні.

Обратите внимание "Фастов" и "Сумы": патрульные катера Island прибыли в Украину

Найбільша військова допомога від союзників

На черзі – розвантаження, розконсервація та підготовка до експлуатації. Мовиться про 2 не нових катери класу Island. Їх США віддають Україні в рамках військової допомоги на 2 з половиною мільярди доларів.

Сума дійсно астрономічна, для розуміння, це реально половина усього нашого річного бюджету Міністерства оборони України.

Звісно, це не кожного разу нам США по стільки відсипають, а лише один раз з 2014 року. Від союзників це найбільша військова допомога – тут головне, що нам не грошима це дали, а саме зброєю.

Чому військова допомога важлива

На прикладі тих таки Javelin поясню, це надсучасні протитанкові ракетні комплекси, це страшний сон для російських танкістів, адже захисту від американських Javelin немає жодного. А ще вони дуже дорогі, утім навіть за великі гроші їх так просто не купити.

Повний випуск програми "Pro новини" на 24 каналі: дивіться відео

Javelin немає у вільному продажі, американці продають їх поштучно виключно своїм союзникам, зокрема і Україні, що вкрай приємно. Уряд США погодився їх продати, оплатив це в рамках фінансової допомоги Україні.

Це дійсно стало набагато кращим варіантом, аніж якби американці просто дали нам гроші, які б частково пустили не пенсії, на дороги, частково б розікрали, звісно. На решту, що лишилася, ми б таки замовили на вітчизняному Укроборонпромі якусь протитанкову зброю.

Актуально Бойцы ВСУ испытали беспилотники Bayraktar и комплексы Javelin: мощные фото

Звісно, це було б нібито добре, що ми завантажили б держзамовленням для армії вітчизняні виробництва, єдине що треба розуміти – наша протитанкова зброя і близько не могла б наблизитися до ефективності американських Javelin.

Наближення флоту України до стандартів НАТО

Абсолютно так само і з цими катерами – чиновникам від оборони було б набагато цікавіше отримати від американців живі гроші, які б успішно "освоювали". Зокрема, як це було коли для Військово-морського флоту замовляли річкові катери на "Ленінській кузні" Петра Порошенка.

Читайте также Имеем право на защиту, – в "Слуге народа" объяснили применение Javelin на Донбассе

За відсутності інших пропозицій і такі катери, то нам був "хліб", але навіть якщо закрити очі на можливу корупційну складову під час побудови тих кораблів на приватних заводах, то треба розуміти, що навіть новостворені річкові катери з "Кузні" й близько не стояли до американських морських катерів.

Хоча б тому, що ті наші катери морально застаріли багато років тому, а ще вони все ж таки річкові – тобто не призначені для виконання бойових завдань, патрулювань і багатоденних морських переходів.

Саме це важливо, бо наш флот у Чорному морі, особливо після втрат в Криму, на тлі Чорноморського флоту Росії має, на жаль, слабший вигляд.

Звісно, і річкові катери з "Кузні", і американські морські – особливо ситуацію у прямому протистоянні з Росією не змінять, проте з ними ми хоча б перестаємо бути в морі абсолютно безпорадними, що не може не тішити.

Отметьте Разведка США раскрыла планы России по возможному вторжению в Украину, – Bloomberg

Підсумую – маємо подвоєння американських катерів в Чорному морі – було 2, а стало 4. Маємо подвоєння екіпажів, здатних нести службу на більш сучасних суднах. Маємо ще на пів кроку наближення нашої армії та флоту до стандартів НАТО.

США розмірковують над наданням нової зброї

Але це ще не все, адже наші союзники США розмірковують над тими, щоб надати нам більше зброї для відбиття можливої російської агресії – мовиться про:

ті таки Javelin;

міномети;

засоби протиповітряної оборони;

легендарні американські Stinger;

несподівано – про гелікоптери Мі-17.

Мі-17 – це один із найвідоміших та наймасовіших радянських гелікоптерів 1980-х років, але Росія його і досі продовжує випускати їх в Казані й американці саме таких в росіян і назамовляли, але не собі, а щоб передати їх афганській армії.

Обратите внимание США думают о предоставлении нового оружия Украине на фоне потенциального вторжения России, – CNN

Коли американці звідти пішли й Афганістан опинився під талібами, то російські гелікоптери буквально зависли в повітрі – американцям вони і близько не потрібні, бо і морально вони вже застарілі і взагалі не вписуються в армію НАТО.

Тож в американців з ними фактично невеликий вибір – або ці гелікоптери Україні віддати, або ж використати їх на тренуваннях своєї армії як живі мішені для відпрацювань потенційної війни з Росією.

Нам, звісно, краще, щоб їх віддали Україні, адже навіть ця морально (для американців) застаріла російська зброя нам все одно буде новішою за ту, що ми зараз використовуємо. Адже наші гелікоптери в експлуатації ще з часів Радянського Союзу.

Проте проблема в іншому, адже США трохи вагаються, чи варто нам віддавати додаткову зброю – Джо Байден побоюється, що це може навпаки спровокувати Путіна до агресії. Направду, американського президента розумію, бо уявіть, як Путін оскаженіє, коли його новенькі гелікоптери опиняться на озброєні в української армії.