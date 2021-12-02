Більшість країн ОБСЄ підтримали ідею просування проєкту про моніторинг кордону між Україною і Росією. Про це Дмитро Кулеба заявив під час пленарної сесії в Стокгольмі 2 грудня.
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Кулеба заявив про наміри Кремля
Дмитро Кулеба висловив вдячність країнам, які підтримали проєкт відновлення моніторингу ОБСЄ кордону між Україною та Росією. Водночас глава МЗС додав, що Кремль підриває роботу місії.
Росія систематично підриває роботу Спеціальної моніторингової місії з метою продовжувати свою агресію проти України,
– заявив Кулеба.
Зокрема міністр нагадав, що перед самітом міністрів закордонних справ ОБСЄ Росія відмовила моніторинговій місії в допуску на окуповані території. Крім того, патрулі ОБСЄ заблокували біля Золотого та Молодіжного на Луганщині.
Саміт глав МЗС ОБСЄ: головне
- Саміт міністрів закордонних справ ОБСЄ відбувся 2 грудня у Стокгольмі – столиці Швеції. На ньому був присутнім і глава МЗС України Дмитро Кулеба. У межах саміту український дипломат провів низку зустрічей з представниками різних європейських країн.
- Серед головних – зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Темами обговорень були стратегічне партнерство та жорсткі економічні санкції проти Росії.
- Також Дмитро Кулеба зустрівся з очільником дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем. Розмову також вели про санкції проти Росії.