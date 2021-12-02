Більшість країн ОБСЄ підтримали ідею просування проєкту про моніторинг кордону між Україною і Росією. Про це Дмитро Кулеба заявив під час пленарної сесії в Стокгольмі 2 грудня.

Цікаво У присутності всіх міністрів ОБСЄ: Кулеба і Блінкен "поставили на місце" Лаврова

Кулеба заявив про наміри Кремля

Дмитро Кулеба висловив вдячність країнам, які підтримали проєкт відновлення моніторингу ОБСЄ кордону між Україною та Росією. Водночас глава МЗС додав, що Кремль підриває роботу місії.

Росія систематично підриває роботу Спеціальної моніторингової місії з метою продовжувати свою агресію проти України,

– заявив Кулеба.

Зокрема міністр нагадав, що перед самітом міністрів закордонних справ ОБСЄ Росія відмовила моніторинговій місії в допуску на окуповані території. Крім того, патрулі ОБСЄ заблокували біля Золотого та Молодіжного на Луганщині.

Саміт глав МЗС ОБСЄ: головне