Про це міністр оборони України сказав під час виступу у Верховній Раді 3 грудня.

Важливо Біля кордонів України є понад 93 тисячі російських військових, – Резніков

Як пояснив Резніков, після де-факто аншлюсу Білорусі Росією в України з'явилося додатково понад тисяча кілометрів кордону, які потрібно захищати, а особливо – у зимовий період.

Ми розуміємо ці ризики і вже готуємося. Під координацією РНБО вже опрацювали алгоритм взаємодії усіх силових структур на випадок можливої атаки нелегальних мігрантів з території Білорусі. Армія буде готова виконати свою роботу, якщо рівень загрози зростатиме,

– підкреслив міністр оборони.

Що таке аншлюс Цей термін означає поглинання або захоплення однієї країни іншою. У цьому контексті можна провести паралель із подіями березня 1938 року. Тоді відбулося включення Австрії до складу Німеччини.

Також очільник Міноборони зауважив, що Україна веде консультації з міжнародними партнерами. І вони вже дали результат: Рада ЄС ухвалила рішення про посилення практичної співпраці з Україною у межах Українського фонду забезпечення миру.

"ЄС виділить 31 мільйон євро для наших шпиталів, а також для посилення наших інженерних, кібер та логістичних спроможностей. Це – прецендент. Таке рішення у зазначеному форматі ухвалили вперше", –підсумував Резніков.

Яка зараз ситуація на кордоні України

Цитуючи дані розвідки, Резніков зауважив, що найімовірнішим часом досягнення готовності Росії до ескалації припаде на кінець січня.

Наша розвідка аналізує усі сценарії, включно з найгіршими, вона відзначає, що ймовірність масштабної ескалації з боку Росії існує,

– пояснив Резніков.

Водночас міністр наголосив, що ескалація є ймовірним сценарієм, але не обов'язковим, і завдання України –відвернути його.

Зауважимо, що Росія тим часом звинувачує Україну в ескалації конфлікту. Днями речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Збройні сили України "нарощують військову силу, стягують важку техніку та особовий склад". Вона вважає, що поблизу окупованих територій вже приблизно 125 тисяч українських військових.