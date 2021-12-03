Об этом Министр обороны Украины сказал во время выступления в Верховной Раде 3 декабря.

Важно Возле границ Украины свыше 93 тысяч российских военных, – Резников

Как пояснил Резников, после де-факто аншлюса Беларуси Россией у Украины появилось дополнительно более тысячи километров границы, которые нужно защищать, особенно – в зимний период.

Мы понимаем эти риски и уже готовимся. Под координацией СНБО уже был разработан алгоритм взаимодействия всех силовых структур на случай возможной атаки нелегальных мигрантов с территории Беларуси. Армия будет готова выполнить свою работу, если уровень угрозы будет расти,

– подчеркнул министр обороны.

Что такое аншлюс Этот термин означает поглощение или захват одной страны другой. В этом контексте можно провести параллель с событиями марта 1938 года. Тогда состоялось включение Австрии в Германию.

Также глава Минобороны отметил, что Украина ведет консультации с международными партнерами. И они уже принесли результат: Совет ЕС принял решение об усилении практического сотрудничества с Украиной в рамках Украинского фонда обеспечения мира.

"ЕС выделит 31 миллион евро для наших госпиталей, а также для усиления наших инженерных, кибер и логистических способностей. Это прецендент. Такое решение в указанном формате приняли впервые", – подытожил Резников.

Какая сейчас ситуация на границе Украины

Цитируя данные разведки, Резников отметил, что наиболее вероятное временя достижения готовности России к эскалации придется на конец января.

Наша разведка анализирует все сценарии, включая худшие, она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует,

– объяснил Резников.

В то же время министр подчеркнул, что эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным, и задача Украины – не допустить этого.

Заметим, что Россия в это время обвиняет Украину в эскалации конфликта. На днях спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины "наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику и личный состав". Она считает, что вблизи оккупированных территорий уже около 125 тысяч украинских военных.