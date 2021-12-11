Головне питання, яке обговорюватиме представниця Держдепу з представниками України та Росії, – нарощення Кремлем військ поблизу українських кордонів.
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В Україну приїде помічниця держсекретаря США
Помічниця держсекретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід відвідає Київ та Москву 13 – 15 грудня,
– йдеться у повідомленні.
В обох країнах вона зустрінеться з високопоставленими урядовцями.
Питання, які обговорюватиме Донфрід:
- нарощування військової могутності Росії поблизу кордонів з Україною;
- підтримка США суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України;
- дипломатичне урегулювання збройного конфлікту Донбасі шляхом виконання мінських угод та підтримки нормандського формату.
Подальші плани представниці Держдепу
Опісля відвідин України та Росії Карен Донфрід 15 – 16 грудня проведе у Брюсселі. Там у неї заплановані консультації з союзниками по НАТО та партнерами з Євросоюзу щодо зусиль для досягнення дипломатичного рішення.
Війська Росії біля українських кордонів: коротко
- За інформацією української розвідки, неподалік кордону України перебувають понад 94 тисячі російських військових, які можуть піти у наступ вже у січні – лютому 2022 року. Міжнародні ЗМІ заявляли, що у випадку ескалації чисельність ворожого війська може зрости до 175 тисяч людей. Згодом це підтвердив міністр оборони Олексій Резніков.
- Наразі скупчення військ біля України тривають. За даними Пентагону, після розмови Джо Байдена з Володимиром Путіним деескалація, на яку розраховували, не почалася.
- Міжнародна спільнота погрожує Росії у випадку загострення агресії суровими санкціями. Зокрема, Москву можуть відключити від міжнародної банківської системи SWIFT.
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