Головне питання, яке обговорюватиме представниця Держдепу з представниками України та Росії, – нарощення Кремлем військ поблизу українських кордонів.

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В Україну приїде помічниця держсекретаря США

Помічниця держсекретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід відвідає Київ та Москву 13 – 15 грудня,

– йдеться у повідомленні.

В обох країнах вона зустрінеться з високопоставленими урядовцями.

Питання, які обговорюватиме Донфрід:

нарощування військової могутності Росії поблизу кордонів з Україною;

підтримка США суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України;

дипломатичне урегулювання збройного конфлікту Донбасі шляхом виконання мінських угод та підтримки нормандського формату.

Подальші плани представниці Держдепу

Опісля відвідин України та Росії Карен Донфрід 15 – 16 грудня проведе у Брюсселі. Там у неї заплановані консультації з союзниками по НАТО та партнерами з Євросоюзу щодо зусиль для досягнення дипломатичного рішення.

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