Главный вопрос, который будет обсуждать представитель Госдепа с представителями Украины и России, – наращивание Кремлем войск вблизи украинских границ.

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В Украину приедет помощница госсекретаря США

Помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Киев и Москву 13 – 15 декабря,

– говорится в сообщении.

В обеих странах она встретится с высокопоставленными чиновниками.

Вопросы, которые будет обсуждать Донфрид:

наращивание военного могущества России вблизи границ с Украиной;

поддержка США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины;

дипломатическое урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе путем выполнения минских соглашений и поддержки нормандского формата.

Дальнейшие планы представительницы Госдепа

После посещения Украины и России Карен Донфрид 15 – 16 декабря проведет в Брюсселе. Там у нее запланированы консультации с союзниками по НАТО и партнерами из Евросоюза по поводу усилий по достижению дипломатического решения.

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