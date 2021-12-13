Як приклад міністр нагадав напад Росії на Грузію 2008 року. Тоді Берлін та Париж заблокували вступ Тбілісі до НАТО, але Москву це не зупинило.

Думка до теми Росія поводиться так, ніби СРСР не розпався

Побоювання протистояти Кремлю з позиції сили – помилкові

Міністр оборони України переконаний, що західні союзники дарма побоюються протистояти президентові Росії Володимиру Путіну. Власне, побоюються робити це з позиції сили.

"Не провокувати Росію" – ця стратегія не працює і не працюватиме,

– переконливо заявив Олексій Резніков.

І нагадав, що Росія вдерлася до Грузії у 2008, хоча Німеччина й Франція блокували вступ країни до НАТО. Тоді вони теж побоювалися, що можуть Росію якось спровокувати.

Тепер Росія гучно вимагає від Заходу "гарантій", що там не візьмуть до НАТО Україну (та й Грузію теж). Та Резніков каже, що це тільки частина російської "тактики салямі" проти Альянсу.

Я вважаю, що США зрозуміли ці погрози. Вони мають зберегти єдність Альянсу,

– додав український міністр.

У цьому ж інтерв'ю Резніков:

Розповів про блокування Німеччиною закупівлю зброї Україні через НАТО.

І заявив, що нове російське вторгнення в Україну ознаменує кінець нинішнього світу.