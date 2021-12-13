В качестве примера министр напомнил нападение России на Грузию в 2008 году. Тогда Берлин и Париж заблокировали вступление Тбилиси в НАТО, но Москву это не остановило.

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Опасения противостоять Кремлю с позиции силы – ошибочны

Министр обороны Украины убежден, что западные союзники зря опасаются противостоять президенту России Владимиру Путину. Собственно, опасаются делать это с позиции силы.

"Не провоцировать Россию" – эта стратегия не работает и не будет работать,

– убедительно заявил Алексей Резников.

И напомнил, что Россия ворвалась в Грузию в 2008, хотя Германия и Франция блокировали вступление страны в НАТО. Тогда они тоже опасались, что могут Россию как-нибудь спровоцировать.

Теперь Россия громко требует от Запада "гарантий", что там не возьмут в НАТО Украину (да и Грузию тоже). Однако Резников говорит, что это только часть российской "тактики салями" против Альянса.

Я считаю, что США поняли эти угрозы. Они должны сохранить единство Альянса,

– добавил украинский министр.

В этом же интервью Резников:

Рассказал о блокировании Германией закупки оружия Украины через НАТО.

И заявил, что новое российское вторжение в Украину ознаменует конец нынешнего мира.