Министр обороны отметил, что одновременно нападение и откроет новую эру без международных правил. Об этом он сообщил в интервью британской газете Financial Times.
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В Россию вернется много гробов,
– сказал Алексей Резников.
Глава Минобороны подчеркнул, что сейчас у украинских границ расположено около 100 тысяч российских войск. Примерно столько же, как весной и летом.
По его словам, враг строит лагеря для 175 тысяч человек, однако, многие палатки, похоже, не заняты.
Войска России на границе Украины
- Осенью 2021 года в американских СМИ писали о стягивании Россией войск к границе с Украиной и угрозе полномасштабного вторжения. Позже эту информацию подтвердил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.
- По его словам, Россия может начать полномасштабную войну уже в январе – феврале 2022 года.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у наших границ дислоцируются более 94 тысяч российский военных. И по его словам, они могут начать наступление уже этой зимой.