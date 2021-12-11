Генсек НАТО и новый канцлер Германии обсудили российские войска у границы Украины

Государства НАТО хотят увеличивать свои связи во время глобальной конкуренции. Об этом после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Рекомендуем Если бы Украина была членом НАТО до 2014 года, то не было бы российской агрессии, – Кулеба

Политик подчеркнул, что Россия и Китай подрывают мировой порядок, угрожают соседям и расширяют свои ядерные способности. Противостоять этим вызовам можно лишь оставаясь вместе в Альянсе.

Столтенберг и Шольц обсудили скопление российских войск на оккупированных территориях Украины и вблизи границы. Они подчеркнули, что это создает угрозы для безопасности всей Европы.

Мы призвали Россию вернуться к дипломатии и провести деэскалацию, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Союзники в НАТО согласились, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь высокую цену и серьезные политические и экономические последствия для России,

– подчеркнул генсек Альянса.

Украина и НАТО: последние новости

Обратите внимание! Россия стянула к границе Украины более 94 тысяч военных. По данным СМИ, их количество может вырасти до 175 тысяч. Вражеская армия может пойти в наступление в январе 2022 года.

Это может вас заинтересовать – Байден резко ответил Путин относительно членства Украины в НАТО: смотрите видео