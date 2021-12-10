Речь идет об известном решении Бухарестского саммита от 2008 года относительно того, что Украина и Грузия станут членами Альянса. Об этом 10 декабря заявила в Министерстве иностранных дел России.

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У России снова истерика из-за НАТО

В Кремле заявили якобы "взят курс на втягивание Украины в НАТО, что грозит появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем до Центральной России и других дестабилизирующих вооружений".

Там также заявили, что якобы "такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы для нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе".

В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участниц ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других",

– говорится в сообщении.

В Кремле также заявили, что якобы "страны НАТО подталкивают Киев к агрессивным шагам". Это традиционная для российской пропаганды риторика. В частности накануне Владимир Путин заявил, что якобы Альянс имеет недружественное отношение к России. Якобы в Кремле беспокоятся из-за "угроз безопасности России в среднесрочной и даже стратегической перспективе".

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