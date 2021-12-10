Мовиться про відоме рішення Бухарестського саміту від 2008 року щодо того, що Україна та Грузія стануть членами Альянсу. Про це 10 грудня заявила в міністерстві закордонних справ Росії.

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У Росії знову істерика через НАТО

У Кремлі заявили нібито "взято курс на втягування України в НАТО, що загрожує появою там ударних ракетних комплексів з мінімальним підлітним часом до Центральної Росії та інших озброєнь, що дестабілізують".

Там також заявили, що нібито "така безвідповідальна поведінка створює неприйнятні загрози для нашої безпеки, провокує серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту в Європі".

У корінних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року про те, що "Україна і Грузія стануть членами НАТО", як таке, що суперечить зобов'язанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ – "не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших",

– мовиться в повідомленні.

У Кремлі також заявили, що нібито "країни НАТО підштовхують Київ до агресивних кроків". Це традиційна для російської пропаганди риторика. Зокрема напередодні Володимир Путін заявив, що нібито Альянс має недружнє ставлення до Росії. Нібито у Кремлі турбуються через "загрози безпеці Росії у середньостроковій та навіть стратегічній перспективі".

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