Олексій Резніков заявив, що Україна буде рухатись у напрямку НАТО, адже це передбачено Конституцією й країни Альянсу колись проголосують за це. Міністр заявив про це 9 грудня в ефірі програми.

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Резніков розповів, що Україна закупила антидронові рушниці в НАТО

Олексій Резніков пояснив, що потрібно брати стандарти НАТО та їх імплементувати й стати членами Альянсу де-факто. Як приклад, він розповів про те, що у НАТО є система закупівель NSPA, яку умовно можна назвати "натовським варіантом Amazon".

Ми сьогодні вже пройшли кілька тестів. Ми заплатили гроші, пройшли всі перевірки, щоб придбати деякі потрібні нам речі через NSPA в НАТО. Протягом цього місяцями отримаємо перших 10 антидронових рушниць литовського виробництва, які допоможуть боротися з російськими БПЛА (мовиться про безпілотний літальний апарат – 24 канал),

– заявив міністр.

Олексій Резніков запевнив, що планує створити два аналогічні NSPA агентства:

одне буде займатись тиловими речами та закупівлями, питаннями логістики;

друге – озброєнням.

Також глава Міністерства оборони пояснив, що зняття секретності із деяких держзакупівель в оборонній сфері відбудеться. Однак пояснив, що планує консультуватися з експертами, що саме підлягає розсекреченню.

Коротко про останні заяви щодо НАТО

ЗМІ заявили, що у випадку повномаштабного нападу на Україну зі сторони Росії Альянс надасть допомогу нашій державі. Зокрема мовилось про авіацію.

Сам Володимир Путін поскаржився на нібито недружнє ставлення Альянсу до Росії. Зокрема очільник Кремля заявив, що ймовірне розширення НАТО нібито є "дуже чутливою для Москви темою". При цьому, наголосив, що ключовим питання у цьому контексті є саме членство України в Альянсі. Мовляв, він турбується через загрози безпеці Росії у середньостроковій та навіть стратегічній перспективі.

Після того Джо Байден у розмові з Володимиром Зеленським заявив, що відмовив вимогам Путіна щодо України в НАТО. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що "вступ до НАТО – це тільки рішення українського народу. Це суверенна незалежна держава (мовиться про Україну – 24 канал) й він (Джо Байден – 24 канал) це питання навіть не готовий був обговорювати".

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