Россия будет иметь основу для вторжения в Украину

Требование главы Кремля является дилеммой. Так считает министр иностранных дел Украины.

Важно Россия требует официально отозвать обещание за 2008 год от НАТО о вступлении Украины

Если Запад уступит и откажет Украине, то Россия будет счастлива. Она получит новое право вето относительно внешней политики Украины и процесса принятия решений в НАТО.

Если же Запад отвергнет эти требования, Путин тоже будет удовлетворен. Так как это поможет ему создать свежую идеологическую основу для нового вторжения в Украину,

– объяснил Кулеба.

Что известно о требовании Путина

Во время видеовстречи с Джо Байденом Путин призвал того предоставить ему гарантии невступления Украины в НАТО. Агрессор пожаловался, что НАТО якобы разворачивает свой военный потенциал вблизи российской границы. Однако американский президент ответил, что такое решение будет принимать исключительно Альянс и никто другой не может диктовать свои правила.

10 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало заявление, в котором снова призвало НАТО не расширяться. Более того, Кремль хочет, чтобы государства-члены НАТО отозвали решение Бухарестского саммита за 2008 год, то есть обещание взять Украину в Альянс. Россия даже пригрозила Западу угрозой "масштабного конфликта в Европе".

Главное о войсках России у границы Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возле границы Украины дислоцируются свыше 94 тысяч российских военных.

Армия агрессора может пойти в наступление в январе 2022 года.

В России же говорят, что никакого наступления не планируют, а это Украина "стягивает войска к Донбассу".

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