Об этом британский премьер-министр сообщил во время часа вопросов к правительству в парламенте.

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Если Россия будет настолько безрассудной и сумасшедшей, чтобы начать вторжение на суверенную территорию Украины, то мы совместно с нашими союзниками применим чрезвычайно жесткий пакет экономических санкций,

– сказал он.

Борис Джонсон также отметил, что в телефонном разговоре с Путиным 13 декабря подчеркнул, что военные действия со стороны Кремля "станут катастрофой не только для России и Украины, но и всего мира".

Кроме того, он добавил, что Британия будет поддерживать Украину в противостоянии с Россией. По его словам, НАТО увеличит количество военных на территории стран-членов альянса, которые граничат с Украиной.

Обратите внимание! Борис Джонсон 13 декабря провел телефонный разговор с Путиным, в котором предупредил его о "жестоких последствиях" для России в случае полномасштабного наступления в Украине.

Войска России на границе Украины

Осенью 2021 года в американских СМИ писали о стягивании Россией войск к границе с Украиной и угрозе полномасштабного вторжения. Позже эту информацию подтвердили в ГУР.

Там отметили, что Россия может начать полномасштабную войну уже в январе – феврале 2022 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возле наших границ дислоцируются более 94 тысяч российских военных. И по его словам, они могут начать наступление уже этой зимой.

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