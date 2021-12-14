Путин снова говорил о минских договоренностях. Он уверял Ниинисте, что украинские власти нарушают их, а должны якобы полностью и безусловно выполнять.

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Президент России также сказал, что Украина "делает ставку на силовые методы". Мол, доказательством тому является использование на Донбассе тяжелого вооружения и ударных беспилотных аппаратов.

Путин снова подчеркнул, что необходимо проводить переговоры с США и НАТО. Таким образом, он хочет обеспечить безопасность для России:

исключить дальнейшее продвижение Североатлантического союза на Восток;

не допустить размещения систем оружия на территории Украины и других сопредельныхгосударств.

Важно! Путин требует от НАТО гарантий, что Украину не примут в НАТО. В то же время Байден заверил, что никто не может диковать Альянсу собственные правила.

Путин разговаривал с Байденом

Президенты общались по видеосвязи 7 декабря более 2 часов.

Байден заверил, что будет решительно реагировать на эскалацию конфликта с Украиной. США вместе с союзниками будут принимать сильные экономические и другие меры.

В Белом доме до сих пор не знают, принял ли Путин решение о нападении на Украину.

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