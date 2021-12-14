Путін знову говорив про мінські домовленості. Він запевняв Нііністьо, що українська влада порушує їх, а повинна нібито повністю та безумовно виконувати.

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Президент Росії також сказав, що Україна "робить ставку на силові методи". Мовляв, доказом цього є використання на Донбасі важкого озброєння та ударних безпілотних апаратів.

Путін знову наголосив, що необхідно проводити переговори зі США та НАТО. У такий спосіб він хоче гарантувати безпеку для Росії:

  • виключити подальше просування Альянсу на Схід;
  • не допустити розміщення систем зброї на території України та інших суміжних держав.

Путін розмовляв з Байденом

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