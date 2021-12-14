Путін знову говорив про мінські домовленості. Він запевняв Нііністьо, що українська влада порушує їх, а повинна нібито повністю та безумовно виконувати.
До теми Путін і Байден можуть ще раз провести переговори
Президент Росії також сказав, що Україна "робить ставку на силові методи". Мовляв, доказом цього є використання на Донбасі важкого озброєння та ударних безпілотних апаратів.
Путін знову наголосив, що необхідно проводити переговори зі США та НАТО. У такий спосіб він хоче гарантувати безпеку для Росії:
- виключити подальше просування Альянсу на Схід;
- не допустити розміщення систем зброї на території України та інших суміжних держав.
Путін розмовляв з Байденом
- Президенти спілкувались відеозв'язком 7 грудня понад 2 години.
- Байден запевнив, що рішуче реагуватиме на ескалацію конфлікту з Україною. США разом з союзниками вживатимуть сильні економічні та інші заходи.
- У Білому домі досі не знають, чи прийняв Путін рішення щодо нападу на Україну.
Цікаво – Навіщо Путіну війна в Україні: відео