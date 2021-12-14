Путін знову говорив про мінські домовленості. Він запевняв Нііністьо, що українська влада порушує їх, а повинна нібито повністю та безумовно виконувати.

До теми Путін і Байден можуть ще раз провести переговори

Президент Росії також сказав, що Україна "робить ставку на силові методи". Мовляв, доказом цього є використання на Донбасі важкого озброєння та ударних безпілотних апаратів.

Путін знову наголосив, що необхідно проводити переговори зі США та НАТО. У такий спосіб він хоче гарантувати безпеку для Росії:

виключити подальше просування Альянсу на Схід;

не допустити розміщення систем зброї на території України та інших суміжних держав.

Важливо! Путін вимагає від НАТО гарантій, що Україну не візьмуть до НАТО. Натомість Байден запевнив, що ніхто не може диктувати Альянсу власні правила.

Путін розмовляв з Байденом

Президенти спілкувались відеозв'язком 7 грудня понад 2 години.

Байден запевнив, що рішуче реагуватиме на ескалацію конфлікту з Україною. США разом з союзниками вживатимуть сильні економічні та інші заходи.

У Білому домі досі не знають, чи прийняв Путін рішення щодо нападу на Україну.

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