Про це у коментарі російським пропагандистам повідомив речник очільника Кремля Пєсков.

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Президенти домовилися, що після того, як довірені представники попрацюють, їм потрібно буде ще раз переговорити, можливо, задіявши ось цей же відеоформат, він сподобався двом президентам,

– сказав він.

Варто зазначити, що так звані "довірені особи" Джо Байдена та Путіна мають обговорити ситуацію біля кордонів України, яка там склалася у зв'язку зі стягуванням Росією своїх військ і техніки.

Підсумки розмови Байдена та Путіна

Розмова між політиками тривала понад 2 години та відбувалася у відеорежимі.

Джо Байден заявив, що буде рішуче реагувати на ескалацію конфлікту з Україною. Він сказав: "США та союзники відреагують сильними економічними та іншими заходами".

Американський президент також відкинув вимогу Путіна про те, що Київ не повинен вступити в НАТО. Президент США наголосив, що таке питання вирішуватиме лише Альянс.

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