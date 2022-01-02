Такое заявление Нийнист сделал в новогоднем обращении. Во время него он обратил внимание на кризис в Украине и международную напряженность.

Важно Несмотря на шантаж России: в Финляндии заговорили о возможном вступлении в НАТО

Глава Финляндии отметил, что в политике больших государств происходят существенные изменения.

Напряжение относительно европейской безопасности нарастает. После встречи президентов Байдена и Путина в Женеве было предположено, что Соединенные Штаты и Россия находятся в процессе построения путей коммуникации,

– отметил президент.

По его словам, теперь ситуация совсем другая.

"Ультиматумы, которые Россия поставила США и НАТО в декабре, касаются Европы. Они противоречат европейскому порядку безопасности. Сферы интересов не принадлежат к 2020-м годам. Суверенное равенство всех государств является основным принципом, который каждый должен уважать", – подчеркнул Нийнисте.

Он призвал ЕС играть более активную роль в консультациях касательно европейской безопасности. Нийнист констатировал, что суверенитет нескольких стран-членов, включая Швецию и Финляндию, был поставлен под сомнение из-за границ Евросоюза. А это, в свою очередь, делает ЕС заинтересованной стороной.

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В своем выступлении Нийнисте также повторил свой анализ ситуации касательно позиции Финляндии и возможного членства в НАТО. Во время своего визита в Финляндию генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что дверь НАТО открыта и для Финляндии.

Ранее премьер Финляндии Санна Марин заявила, что страна должна сохранить возможность подачи заявки на вступление в НАТО и продолжать усиленное оборонное сотрудничество с ЕС.

Что известно о "гарантиях безопасности" для России

Российское МИД представило договор о "гарантиях безопасности", ответ ожидается от США и НАТО.

В документе фактически требуется нерасширение Североатлантического альянса.

В НАТО говорили, что готовы к консультациям с Москвой.

Часть требований в Госдепе назвали неприемлемыми. А глава МИД России Сергей Лавров пригрозил "мерами", если "ультиматум" проигнорируют.

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