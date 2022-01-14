По словам финского главы МИДа Пекка Хаависто. Сам дипломат известен противник вступления Финляндии в НАТО.

Заметьте США готовы поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Финляндия не планирует менять свои взгляды

В ходе общения с журналистами после встречи глав МИД Европейского союза Хаависто заявил, что пока Финляндия не рассматривает вопрос вступления в НАТО. В стране не планируют в ближайшем будущем изменять политику своей безопасности.

Политика безопасности Финляндии остается неизменной,

– подчеркнул Хаависто.

Однако сам глава финского МИДа давно выступает против членства в Альянсе. Еще до назначения на должность он заявлял об угрозе внешнего вмешательства в кибербезопасность и информационное пространство Финляндии при вступлении в НАТО.

Почему начались разговоры о членстве Финляндии в НАТО

Еще в конце 2021 года в Финляндии отреагировали на "гарантии безопасности" Кремля по нерасширению НАТО. Там эти требования назвали шантажом.

В новогоднем обращении президент Саули Нииностио допустил членство страны в НАТО из-за угрозы вторжения России в Украину.

В НАТО утверждают, что двери для Финляндии открыты. Также членство Финляндии в Альянсе, как и в Швеции, поддерживают в США.

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