Швеция и Финляндия – это стабильные страны. У них сформировалась устоявшаяся демократия. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на брифинге.

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Мы всегда готовы поддержать Финляндию и Швецию, если захотят поговорить о членстве в НАТО. Мы готовы сделать это,

– подчеркнула Нуланд.

Поэтому, по ее словам, разговор с этими странами будет несколько иным, чем с другими, которые только переходят к демократическим системам и имеют проблемы с коррупцией, экономическими реформами, демократической стабильностью.

Что этому предшествовало

В Швеции отреагировали на возмутительное требование России о том, чтобы НАТО не принимало новых членов. Глава МИД страны отметила, что это касается Швеции и Финляндии. Отказ от дальнейшего расширения НАТО снизит возможности для самостоятельного политического выбора.

В новогоднем обращении премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна должна сохранить возможность подачи заявки на вступление в НАТО.

Обратите внимание! Россия на переговорах с США в Женеве потребовала от НАТО гарантий, что Украина и Грузия никогда не вступят в Альянс. Ее представители цинично заявили, что это якобы вопрос нацбезопасности для России.

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