Швеція та Фінляндія – це стабільні країни. У них сформувалась усталена демократія. Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд на брифінгу.
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Ми завжди готові підтримати Фінляндію і Швецію, якщо захочуть поговорити про членство в НАТО. Ми готові зробити це,
– наголосила Нуланд.
Тому, за її словами розмова з цими країнами буде дещо іншою, ніж з іншими, які тільки переходять до демократичних систем і мають проблеми з корупцією, економічними реформами, демократичною стабільністю.
Що цьому передувало
- У Швеції відреагували на обурливу вимогу Росії про те, щоб НАТО не приймав нових членів. Очільниця МЗС країни зазначила, що це також стосується Швеції та Фінляндії. Відмова від будь-якого майбутнього розширення НАТО знизить можливості для самостійного політичного вибору.
- У новорічному зверненні прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна повинна зберегти можливість подання заявки на вступ до НАТО.
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