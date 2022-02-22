Все зависит от ситуации в Украине

Финляндия не планирует радикально менять свои отношения с Россией. Об этом заявил финский президент Саули Ниинистё.

Ранее Из-за ситуации с Украиной: Финляндия повысила уровень боеготовности

Однако глава государства отметил, что последние действия главы Кремля Владимира Путина заставляют задуматься о членстве в НАТО.

Очень многое зависит от того, что дальше произойдет в Украине, и как Россия будет вести себя после этого. Если Кремль увидит в этом историю успеха, ситуация станет более опасной.

– сказал Ниинистё.

Политик добавил, что сейчас его государство не испытывает угрозы со стороны России.

"Финляндия сейчас – стабильная демократическая страна. Мы являемся членом ЕС, частью Запада. Мы не боимся, что российские танки вдруг пересекут нашу границу", – заверил президент.

Финляндия и НАТО: последние новости

Ниинистё и раньше предполагал возможность членства в Альянсе из-за агрессии России против Украины.

В то же время, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подчеркивал, что позиция страны относительно вступления в НАТО неизменна – Хельсинки не планирует присоединяться к Альянсу.

Однако Хельсинки возмутились из-за так называемых "гарантий безопасности" России, которыми та требовала НАТО не расширяться. Тогда Финляндия и Швеция просили Альянс не соглашаться с шантажом Кремля и не закрывать для них двери НАТО. Ведь государства хотят сами решать свое будущее.

К теме смотрите видео о признании Путиным боевиков на Донбассе: