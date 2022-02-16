В Финляндии отреагировали на возможное вторжение Москвы в Украину. Там внесли изменения в режим готовности армии.

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Финляндия повысила уровень боеготовности

Уровень безопасности Вооруженных сил был повышен до BRAVO (B). Система уровней безопасности предназначена для защиты деятельности персонала Сил обороны и людей, действующих в зоне действия Сил обороны,

– говорится в сообщении.

Полковник Торсти Астрен пояснил, что это предполагает усиление охраны и надзора. Военные также должны обращать особое внимание на то, что происходит вокруг.

В Финляндии подчеркнули, что Россия сосредоточила на границе с Украиной войска, и угроза конфликта выглядит более вероятной, чем раньше. "В то же время на прилегающих территориях ситуация стабильная, и на страну не направлена военная угроза", – добавил Астрен.

К слову, силы обороны Финляндии оценивают уровень безопасности по четырехуровневой системе с буквенными кодами A – D. В этой системе A – это базовый уровень, а D – более высокий уровень.

В Финляндии не будут оказывать помощь Украине: что известно

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна не планирует оказывать военную помощь Украине на фоне возможной агрессии России. Мол, она не является крупным экспортером оружия.

В то же время министр отметил, что Финляндия оказывает финансовую поддержку Украине, начиная с 2014 года. Сейчас правительство рассматривает вопрос о том, какую помощь можно выделить в этой ситуации.

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