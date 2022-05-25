Президент України Володимир Зеленський долучився у форматі відеозв’язку до Українського сніданку, що відбувається в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Серед іншого там зайшла мова про НАТО, а також вступ до Альянсу Швеції та Фінляндії, повідомляє 24 канал.

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"Подивіться на Фінляндію, на Швецію. вони вирішили йти в НАТО. Я б навіть так сказав – Росія штовхала Україну в НАТО, а потім війною в Україні штовхнула Фінляндію і Швецію в НАТО. Так воно і є. І всі за цей альянс. Всі хочуть об'єднуватися, щоб жити", – наголосив Володимир Зеленський.

НАТО біля кордонів Росії

Росія погрожувала цілому світу через можливий вступ України до НАТО. В Кремлі заявляли, що не допустять, що Альянс був біля російських кордонів. Хоча ті ж Латвія та Естонія вже давно були в НАТО. А Калінінградська область зі всіх сторін була оточена країнами Альянсу – Польщею та Литвою. Але зробити нічого не могли, адже членство в НАТО захищає завдяки п'ятій статті Північноатлантичного договору, де напад на одну країну-члена НАТО вважається нападом на всі країни Альянсу. В тому числі США, Велику Британію, Німеччину та Францію.

Тепер же Росія може отримати значно більший кордон з країнами НАТО. Якщо Фінляндія таки вступить в Альянс, то протяжність такого кордону зросте на понад 1300 кілометрів.

Щодо Швеції, то тут росіяни побоюються острова Готланд, який пропагандисти вже погрожували захопити. Адже він в Балтійському морі, і від нього не так далеко до Калінінграда, де розміщений штаб балтійського флоту Росії.

У Росії вже пообіцяли дали "адекватну відповідь" на можливий вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Відсутність єдності

Правда на прикладі Фінляндії та Швеції, які подали заявку на вступ до НАТО, український президент звернув увагу на відсутність єдності в Заходу. Це проявляється як у відношенні до України, так і інших країн.

"Чи є зараз єдність щодо вступу Фінляндії та Швеції в НАТО? Ні, немає. Так що, є міцний об'єднаний Захід? Ні. Ось і все", – резюмував Володимир Зеленський.

Перед цим Володимир Зеленський відзначив, що він не бачить і єдності на європейському континенті щодо України та її майбутнього. І вважає це несправедливим.

Хто виступає проти вступу Швеції та Фінляндії в НАТО

Швеція та Фінляндія вирішили подати спільну заявку на вступ до НАТО. До цього обидві країни не приєднували до Альянсу через відповідні настрої місцевого населення.

Але після того, як Росія розпочала війну проти України, багато країн зрозуміли що навряд чи самостійно встоять перед військовою агресією неврівноваженого керівника Кремля. Відтак 17 травня вони подали заявки на вступ до НАТО.

Однак погодити вступ до НАТО мають всі країни-члени Альянсу. І тут виникла проблема з Туреччиною, яка має певні претензії як до Швеції та Фінляндії, так і до деяких інших країн Альянсу. Вона їх озвучила публічно.

В першу чергу – через підтримку курдів – Робітничої партії Курдистану та Руху Фетхуллаха Гюлена. Вони в Туреччині вважаються терористичними об'єднаннями, натомість мають чималу підтримку в скандинавських країнах.

Друга вимога – скасування проти Туреччини на постачання зброї. Його наклали у 2019 році, коли Туреччина розпочала бойові дії в Сирії.

До цього журналісти публікували й інші вимоги, які висувала Туреччина. Серед них була вимога зняти санкції через закупівлю Туреччиною російських систем протиповітряної оборони С-400. А також дати їй можливість купити американські військові літаки F-16 та допустити до розробки F-35. Все це було зупинено після того, як Туреччина купила російське озброєння.

Дивіться відео виступу Володимира Зеленського на Українському сніданку в Давосі