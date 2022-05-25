Президент Украины Владимир Зеленский присоединился в формате видеосвязи к Украинскому завтраку, который проходит в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Среди прочего, там зашла речь о НАТО, а также вступление в Альянс Швеции и Финляндии, сообщает 24 канал.

Примечательно , что Дуда считает маловероятным, что Путин решится напасть на какую-то страну НАТО.

"Посмотрите на Финляндию, на Швецию. они решили идти в НАТО. Я бы даже так сказал – Россия толкала Украину в НАТО, а затем войной в Украине толкнула Финляндию и Швецию в НАТО. Так оно и есть. И все за этот альянс. Все хотят объединяться, чтобы жить", – подчеркнул Владимир Зеленский.

НАТО у границ России

Россия угрожала всему миру из-за возможного вступления Украины в НАТО. В Кремле заявляли, что не допустят, что Североатлантический союз был у российских границ. Хотя те же Латвия и Эстония уже давно были в НАТО. А Калининградская область со всех сторон была оцеплена странами Альянса – Польшей и Литвой. Но сделать ничего не могли, ведь членство в НАТО защищает благодаря пятой статье Североатлантического договора, где нападение на одну страну-члена НАТО считается нападением на все страны Альянса. В том числе США, Великобританию, Германию и Францию.

Теперь же Россия может получить гораздо большую границу со странами НАТО. Если Финляндия таки вступит в Альянс, то протяженность такой границы вырастет более чем на 1300 километров.

Что касается Швеции, то россияне опасаются острова Готланд, который пропагандисты уже угрожали захватить. Он ведь в Балтийском море, и от него не так далеко до Калининграда, где расположен штаб балтийского флота России.

В России уже пообещали дать "адекватный ответ" на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Отсутствие единства

Правда, на примере Финляндии и Швеции, подавших заявку на вступление в НАТО, украинский президент обратил внимание на отсутствие единства у Запада. Это проявляется как в отношении Украины, так и других стран.

"Есть ли сейчас единство по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО? Нет, нет. Так что, есть крепкий объединенный Запад? Нет. Вот и все", – резюмировал Владимир Зеленский.

Перед этим Владимир Зеленский отметил, что он не видит и единства на европейском континенте по отношению к Украине и ее будущему. И считает это несправедливым.

Кто выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Швеция и Финляндия решили подать общую заявку на вступление в НАТО. До этого обе страны не присоединялись к Альянсу из-за соответствующих настроений местного населения.

Но после того, как Россия начала войну против Украины, многие страны поняли, что вряд ли самостоятельно устоят перед военной агрессией неуравновешенного руководителя Кремля. 17 мая они подали заявки на вступление в НАТО.

Однако согласовать вступление в НАТО все страны-члены Альянса. И здесь возникла проблема с Турцией, которая имеет определенные претензии как к Швеции и Финляндии, так и к некоторым другим странам Альянса . Она их озвучила публично.

В первую очередь – из-за поддержки курдов – Рабочей партии Курдистана и Движения Фетхуллаха Гюлена. Они в Турции считаются террористическими объединениями, в то же время немалую поддержку в скандинавских странах.

Второе требование – отмена против Турции на поставку оружия. Его наложили в 2019 году, когда Турция приступила к боевым действиям в Сирии.

До этого журналисты публиковали и другие требования, предъявляемые Турцией . Среди них было требование снять санкции из-за закупки Турцией российских систем противовоздушной обороны С-400. А также дать ей возможность купить американские военные самолеты F-16 и допустить разработку F-35. Все это было остановлено после того, как Турция купила русское вооружение.

Смотрите видео выступления Владимира Зеленского на Украинском завтраке в Давосе