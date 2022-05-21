Про це президент сказав на інтерв'ю Polski Times, повідомило видання PAP. Він додав, що ніхто не ризикне конфліктувати з Північноатлантичним альянсом, ба більше, зіткнутися з американською та європейською армією, яка буде захищати кордони НАТО.

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В інтерв'ю Анджей Дуда оцінив сьогоднішню безпекову ситуацію Польщі та розповів чи є загроза атаки з боку Росії.

Звісно, потенційна загроза все ще існує. Але слід зауважити, що у Польщі - понад 10 тисяч солдатів найбільшої армії світу – найпотужнішої, найкращої і з найсучаснішим озброєнням. Ці військові мають досвід бойових дій,

– наголосив він.

Президент Польщі також додав, що в крані є американська інфраструктура, важке озброєння, ППО, завдяки якому частина території Польщі вже захищена американськими системами Patriot.

За його словами, у випадку, якщо цей малоймовірний сценарій реалізується проти Польщі чи іншого члена НАТО, то реакція Альянсу буде миттєвою та рішучою.

"Ймовірність того, що будь-хто, у тому числі Росія, наважиться нападати на країну НАТО, ризикуючи вступом у конфлікт з усім Альянсом і зустріччю із найсильнішою армією світу, а якщо говорити про напад на Польщу – то нашою армією, яка готова захищати країну, – цей ризик дуже незначний", – зазначив Анджей Дуда.

Останні новини про Північноатлантичний Альянс

Адмірал Роб Бауер – голова військового комітету Альянсу озвучив заяву на зустрічі керівництва, що після 24 лютого для НАТО розпочалася нова ера. Мовиться про те, що організація показала, як здатна швидко змінювати свою позицію.

Білоруський опозиціонер Сергій Бульба розповів, що Лукашенко підсилює кордони із країнами-члена Європейського Союзу, обґрунтовуючи це загрозою з боку НАТО. Але, найімовірніше, так Кремлю схиляє Білорусь до конфлікту. Цьому дуже сприяє російська пропаганда про ворожу Європу та Сполучені Штати Америки.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник переконаний, що Україна може приєднатися до Альянсу вже після перемоги над російськими окупантами. Зокрема, він додав, що сили України здатні підсилити НАТО – це українці продемонстували у теперішній війні.

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