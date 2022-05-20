Україна продемонструвала, що може підсилити НАТО
Таку думку висловив посол України в Німеччині Андрій Мельник. За словами українського дипломата, путінський режим не досягає реальних успіхів у війні проти України.
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Мельник зауважив, що війна в Україні продемонструвала, що НАТО – це єдиний якір безпеки в Європі та світі. Український посол переконаний, що Україна може приєднатися до Альянсу вже після перемоги над російськими окупантами.
Путін ламає зуби на сході України і не досягає реальних успіхів. І ця війна також показує, що НАТО є і залишається єдиним якорем безпеки в Європі та всьому світі. Тому логічно, що цей процес розширення продовжується і що Україна також приєднається до Альянсу. І я думаю, що це може відбутися швидше, ніж думають деякі люди. Не зараз, у розпал війни, але, можливо, одразу після,
– заявив Мельник.
Посол наголосив, що Україна у цій війні продемонструвала, що може підсилити НАТО. Як відзначив Мельник, Україна готова прийти на допомогу Польщі чи країнам Балтії.
"Якби ви запитали наших польських та балтійських друзів, я думаю, що вони проголосували б за нас обома руками. Бо ви знаєте, що Україна була б готова допомогти їм своєю сильною армією в надзвичайній ситуації", – резюмував він.
Україна та НАТО: останні новини
- Під час мирних переговорів з Росією від Києва лунали пропозиції щодо відмови від курсу в НАТО в обмін на гарантії безпеки. Однак Кремль не прийняв пропозиції України, після чого переговори взагалі призупинилися. Відтак, поновилися й розмови щодо членства України в НАТО.
- На тлі російської агресії до НАТО вирішили приєднатися Швеція і Фінляндія, які вже офіційно подали заявки. Однак їх приєднання намагається блокувати Туреччина, яка звинувачує шведів та фінів у тероризмі.
- Важливо зауважити, що Швеція та Фінляндія можуть стати членами НАТО вже найближчим часом без так званого ПДЧ (Плану дій щодо членства). Україна протягом останніх років без результату намагалася отримати ПДЧ.
- Водночас у США вважають, що Україна також може вступити до НАТО без ПДЧ. Посол Андрій Мельник заявляв, що членство України в Альянсі допомогло б запобігти ядерній війні.
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