Україна продемонструвала, що може підсилити НАТО

Таку думку висловив посол України в Німеччині Андрій Мельник. За словами українського дипломата, путінський режим не досягає реальних успіхів у війні проти України.

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Мельник зауважив, що війна в Україні продемонструвала, що НАТО – це єдиний якір безпеки в Європі та світі. Український посол переконаний, що Україна може приєднатися до Альянсу вже після перемоги над російськими окупантами.

Путін ламає зуби на сході України і не досягає реальних успіхів. І ця війна також показує, що НАТО є і залишається єдиним якорем безпеки в Європі та всьому світі. Тому логічно, що цей процес розширення продовжується і що Україна також приєднається до Альянсу. І я думаю, що це може відбутися швидше, ніж думають деякі люди. Не зараз, у розпал війни, але, можливо, одразу після,

– заявив Мельник.

Посол наголосив, що Україна у цій війні продемонструвала, що може підсилити НАТО. Як відзначив Мельник, Україна готова прийти на допомогу Польщі чи країнам Балтії.

"Якби ви запитали наших польських та балтійських друзів, я думаю, що вони проголосували б за нас обома руками. Бо ви знаєте, що Україна була б готова допомогти їм своєю сильною армією в надзвичайній ситуації", – резюмував він.

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Під час мирних переговорів з Росією від Києва лунали пропозиції щодо відмови від курсу в НАТО в обмін на гарантії безпеки. Однак Кремль не прийняв пропозиції України, після чого переговори взагалі призупинилися. Відтак, поновилися й розмови щодо членства України в НАТО.

На тлі російської агресії до НАТО вирішили приєднатися Швеція і Фінляндія, які вже офіційно подали заявки. Однак їх приєднання намагається блокувати Туреччина, яка звинувачує шведів та фінів у тероризмі.

Важливо зауважити, що Швеція та Фінляндія можуть стати членами НАТО вже найближчим часом без так званого ПДЧ (Плану дій щодо членства). Україна протягом останніх років без результату намагалася отримати ПДЧ.

Водночас у США вважають, що Україна також може вступити до НАТО без ПДЧ. Посол Андрій Мельник заявляв, що членство України в Альянсі допомогло б запобігти ядерній війні.

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