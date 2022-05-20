Про це 24 каналу повідомив опозиціонер та засновник першого воєнного братства Білорусі Сергій Бульба. Він зазначив, що білоруських військових перекинули не тільки до кордонів з Україною.

Читайте на сайті Лукашенко хоче собі ракети для "Іскандерів": просить Путіна про допомогу

Пропаганда Росії

За словами опозиціонера, частину білоруських військових відправили до кордонів з Європейським Союзом. Зазначається, що вони нібито мають посилити рубежі.

Як пояснив Бульба, у Білорусі постійно експлуатують ідею про лихий Північноатлантичний Альянс та злісних поляків, які нібито мають якісь цілі на їхню державу. Зокрема, цьому дуже сприяє російська пропаганда про ворожу Європу та Сполучені Штати Америки.

На мою думку, Росія штовхає білорусів до локального конфлікту з Польщею,

– зауважив Бульба.

Російський слід

Опозиціонер пригадав не таку вже давню ситуацію із мігрантами на кордоні Білорусі, якими Лукашенко намагався налякати Європу. Так він хотів підштовхнути європейські країни, аби ті визнали його легітимним президентом.

Однак всі ми чудово розуміємо, що цей проєкт був не білоруським. У ньому брала участь російська ФСБ,

– наголосив Бульба.

Кремль знову використовує Білорусь

За його словами, зараз Росія знову загострює ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі, штовхаючи білорусів на конфлікт з поляками. Як підкреслив опозиціонер, найімовірніше, Москва це робить для того, аби подивитись, як себе поводитиме в такому випадку Північноатлантичний Альянс.

Зверніть увагу Якщо Москва дотисне Мінськ: Резніков пояснив, чому Україна змушена резервувати частину сил

"Чим це завершиться ніхто нічого не знає", – підсумував білоруський опозиціонер.

Білоруський опозиціонер заявив, що Росія штовхає білорусів до конфлікту з Польщею: дивіться відео



Заяви Лукашенка та відповідь Польщі